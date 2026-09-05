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05 сентября, 12:04

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Куртовка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Куртовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что освободить село удалось благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.

Вместе с тем в течение суток ВСУ потеряли около 1 390 военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области. Также была взята под контроль Ижевка в ДНР.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическому центру "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. На территории складов хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе детали для беспилотников большой и средней дальности.

Более того, военнослужащие России атаковали четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портов противника. Цели находились в Одессе и Одесской области.

Минобороны сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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