Спецсамолет США пересек границу РФ на фоне ожидаемого визита Уиткоффа и Кушнера

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Спецсамолет США пересек российскую границу на фоне ожидаемого визита спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчеров.

По данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A пересек границу примерно в 11:40 по московскому времени.

Как уточнило агентство, в аэропорт Внуково прибыли автомобили с дипломатическими номерами. Они заехали в правительственный терминал около 11:00.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить террористическую активность на время поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры на этот счет.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Российский лидер обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание.

