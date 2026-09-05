05 сентября, 11:49Политика
Спецсамолет США пересек границу РФ на фоне ожидаемого визита Уиткоффа и Кушнера
Фото: Москва 24
Спецсамолет США пересек российскую границу на фоне ожидаемого визита спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчеров.
По данным сервиса Flightradar, борт Boeing C-32A пересек границу примерно в 11:40 по московскому времени.
Как уточнило агентство, в аэропорт Внуково прибыли автомобили с дипломатическими номерами. Они заехали в правительственный терминал около 11:00.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить террористическую активность на время поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры на этот счет.
В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Российский лидер обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание.