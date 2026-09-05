Столичных водителей призвали соблюдать внимательность из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московским водителям рекомендовано соблюдать внимательность за рулем во время непогоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня в городе – дождь, гроза и сильный ветер. За рулем – снизьте скорость и увеличьте дистанцию", – говорится в сообщении.

Автолюбителей призвали помнить, что тормозной путь может увеличиться, а видимость ухудшиться. При этом перед поездкой необходимо проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах.

Более того, водителям посоветовали заранее тормозить перед пешеходными переходами.

По данным синоптиков, в эти выходные в столице может выпасть более 50% месячной нормы осадков. 5 сентября в городе будет идти дождь, который может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом наиболее интенсивными осадки будут днем. Непогода сохранится и в воскресенье, 6 сентября.

На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о дожде продлится до 21:00, о ветре – до 21:00 5 сентября.

