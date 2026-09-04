Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за дождя 5 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в субботу, 5 сентября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение о дожде начнет действовать с 00:00 5 сентября и продлится до 21:00. Местами осадки будут сильными.

Предупреждение о ветре будет действовать с 09:00 до 21:00: ожидаются порывы юго-западного и западного ветра до 17 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что 5 сентября в Москве пройдут умеренные и местами сильные дожди. По его словам, в городе выпадет до 19 миллиметров дождя.

Температура, в свою очередь, составит до 17 градусов днем и до 15 градусов – ночью. В воскресенье, 6 сентября, количество осадков уменьшится, хотя ветер останется сильным – до 12 метров в секунду.

