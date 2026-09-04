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04 сентября, 11:08

Общество

Пользователям mos.ru рассказали, как подготовить учетную запись к выборам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичам рассказали, как подготовить учетную запись на mos.ru к выборам. Об этом сообщается в материале на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателям понадобится полная учетная запись. Голосование будет проходить на портале elec.mos.ru круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Принять участие в нем смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. Если у пользователя упрощенная или стандартная запись, проголосовать онлайн не получится.

Полная учетная запись подтверждает право избирателя на участие в онлайн-голосовании. Кроме того, она открывает доступ ко всем услугам и сервисам цифровой экосистемы города. Повысить статус учетной записи можно двумя способами.

Самый быстрый – подтвердить личность онлайн через учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации на портале "Госуслуги" или с помощью ID одного из банков: Сбера, Т-Банка, ВТБ или Альфа-Банка. Для этого нужно авторизоваться через подтвержденный аккаунт на mos.ru или привязать его в разделе "Профиль", выбрав вкладку "Связанные сервисы". Также можно лично посетить любой центр госуслуг "Мои документы", взяв с собой паспорт и СНИЛС.

При любом способе подтверждения личности в личном кабинете на mos.ru должен быть указан СНИЛС. Если этих данных нет, их нужно заполнить в разделе "Личные документы". Проверка сведений может занять несколько дней, поэтому вносить информацию стоит заранее. Проверить уровень учетной записи можно в личном кабинете в разделе "Профиль".

Если учетной записи на mos.ru нет, можно зарегистрироваться. Есть два варианта получения полной учетной записи: указать СНИЛС и подтвердить личность в центре госуслуг либо зарегистрироваться через подтвержденный аккаунт на портале "Госуслуги", Сбер ID, ВТБ ID, Т-ID или Альфа ID – в этом случае данные подгрузятся автоматически. При возникновении сложностей можно обратиться в службу технической поддержки.

Все, кто проголосует онлайн или через терминал, станут участниками акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Розыгрыши акции пройдут 19, 20 и 21 сентября. Каждый проголосовавший онлайн или через терминал получит от 1 до 50 тысяч баллов.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн.

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября

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