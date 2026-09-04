Медведчук заявил о подготовке Британией прорыва московского узла ПВО

Фото: depositphotos/Mermolenko​

Британия готовит прорыв московского узла противовоздушной обороны (ПВО) массированным применением баллистических ракет и дальнобойных дронов. Об этом глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте движения.

Поводом для таких выводов стали заявления украинского президента Владимира Зеленского о "небезопасности российского неба", а также угрозы бить дронами по гражданским самолетам. Политик задался вопросом, откуда у президента Украины такие вооружения и возможности, чтобы грозить всему миру.

Медведчук отметил, что за несколько лет Британия создала производственную и испытательную базу для массового производства разведывательных и дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, она отработала схему интеграции украинского боевого опыта в свою промышленность и наладила цепочки поставок двигателей, боевых частей, топлива, электроники и других компонентов для ракетного вооружения.

По его словам, в управление этой системой вовлечены как бывшие, так и действующие высокопоставленные британские и украинские политики, военные и руководители спецслужб. Медведчук подчеркнул, что имеющиеся ресурсы дают Лондону возможность, используя украинскую промышленную и военную инфраструктуру, перейти от массового использования дальнобойных дронов к массовому производству крылатых и баллистических ракет.

Массированные попытки преодолеть московский узел ПВО летом 2026 года, отметил политик, могут рассматриваться одновременно как удары и как практическая разведка возможностей системы, характера ее реакции и пределов насыщения перед возможным расширением применения более сложных дальнобойных средств, которые массово создает Великобритания.

Он также добавил, что Украина и Великобритания готовятся развернуть массовое серийное производство ракетного оружия. В качестве подтверждения Медведчук привел публикацию The Sunday Times в августе 2026 года, согласно которой британские беспилотники уже полгода применяются ВСУ в кампании дальних ударов по России.

Среди используемых систем – реактивный дрон Nyan компании Callen-Lenz Associates Ltd, входящей в военный концерн BAE Systems plc. Масштаб дальних ударов по гражданским объектам в России последовательно возрастает. При этом следующий этап – именно развертывание массового серийного производства ракетного оружия.

Политик также обратил внимание на создание Интегрированной антибаллистической коалиции 13 июля, в которую вошли Британия, Украина, Франция, Германия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Эта коалиция утвердила совместную разработку европейской системы противоракетной обороны, включающей два эшелона.

Нижний эшелон базируется вокруг "Фреи". Украинская компания Fire Point, выполняя функции основного подрядчика и системного интегратора, занимается производством ракет-перехватчиков FP-7 и пусковых установок. В то же время немецкая компания Hensoldt Ag поставляет радарные системы TRML-4D.

Консорциум Bliksem EXO, возглавляемый компанией Destinus, совместно с Airbus Defence and Space, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense и Thales разрабатывает верхний эшелон. Цель проекта – уничтожение баллистических ракет средней дальности за пределами атмосферы. Инженерные работы уже начались.

Украинские компании Fire Point и Destinus заняли лидирующие позиции в этих проектах. Это демонстрирует, как британско-украинское сотрудничество в военно-промышленной сфере вышло от массового выпуска беспилотников к разработке крылатых и баллистических ракет, заключил Медведчук.

Ранее Владимир Путин, комментируя высказывания Зеленского, назвал их заявкой на терроризм, отметив, что это пока не переход к терроризму. Однако, если дело дойдет до этого, Россия решит, как отвечать.