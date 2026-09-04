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04 сентября, 11:15

Происшествия

Участники захвата заложников в СИЗО Ростова получили до 29 лет лишения свободы

Фото: РИА Новости/Федор Ларин

Южный окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в 2024 году к лишению свободы на сроки от 21 до 29 лет, сообщает РИА Новости.

Речь идет о Данииле Камневе, Рамзане Албекове, Магомеде Алханове, Малике Гандалоеве и Адаме Кодзоеве. Каждому из них, в зависимости от его роли, инкриминировались покушение на побег из‑под стражи, захват заложников, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участие в деятельности террористической организации, покушение на теракт и приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании.

Дело рассматривалось с июля 2024 года. В результате суд назначил Камневу 29 лет колонии, Албекову – 21 год, Алханову – 23 года, Гандалоеву – 28 лет, Кодзоеву – 26 лет.

Заключенные, придерживающиеся исламистской идеологии, захватили сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в июне 2024 года. Спустя несколько часов заложников освободили в результате проведенной спецоперации, никто не пострадал. Всего побег планировали девять человек, четверо из них были убиты в ходе штурма.

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