Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 10:45

Политика

В ГД предложили продлевать установленную инвалидность автоматически

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от "Новых людей" выступили с инициативой об автоматическом продлении установленной инвалидности. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают, чтобы установленная гражданину группа инвалидности действовала без ограничения срока и без необходимости ежегодно или раз в два года подтверждать ее наличие.

Для детей категория "ребенок-инвалид" могла бы сохраняться без промежуточного переосвидетельствования до достижения совершеннолетия, после чего вопрос об установлении группы решался бы по общим правилам для взрослых.

Предполагается, что подобный механизм поможет исключить случаи, когда продолжение социальных выплат, льгот и прочих гарантий обусловлено своевременным прохождением очередной административной процедуры.

Кроме того, внедрение этой инициативы обеспечит переход от регулярного подтверждения гражданином уже установленного статуса к проактивному принципу его сохранения.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о сокращенной 35‑часовой рабочей неделе для военнослужащих с I или II группой инвалидности. Действие нового закона распространяется также на сотрудников органов внутренних дел, росгвардейцев, работников уголовно‑исполнительной системы и органов принудительного исполнения.

Читайте также


политикаобщество

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика