В ГД предложили продлевать установленную инвалидность автоматически

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от "Новых людей" выступили с инициативой об автоматическом продлении установленной инвалидности. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают, чтобы установленная гражданину группа инвалидности действовала без ограничения срока и без необходимости ежегодно или раз в два года подтверждать ее наличие.

Для детей категория "ребенок-инвалид" могла бы сохраняться без промежуточного переосвидетельствования до достижения совершеннолетия, после чего вопрос об установлении группы решался бы по общим правилам для взрослых.

Предполагается, что подобный механизм поможет исключить случаи, когда продолжение социальных выплат, льгот и прочих гарантий обусловлено своевременным прохождением очередной административной процедуры.

Кроме того, внедрение этой инициативы обеспечит переход от регулярного подтверждения гражданином уже установленного статуса к проактивному принципу его сохранения.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о сокращенной 35‑часовой рабочей неделе для военнослужащих с I или II группой инвалидности. Действие нового закона распространяется также на сотрудников органов внутренних дел, росгвардейцев, работников уголовно‑исполнительной системы и органов принудительного исполнения.

