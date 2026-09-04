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04 сентября, 11:09

Экономика

Число карт Visa и Mastercard в России сократилось на четверть

Фото: depositphotos/tangducminh​

Количество карт международных платежных систем Visa и Mastercard по итогам второго квартала 2026 года снизилось в России на 25%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

В регуляторе пояснили, что продолжается выведение из оборота неактивных карт этих систем. При этом транзакционная активность оставшихся карт растет. Одновременно увеличивается число выпущенных карт "Мир".

Весной 2026 года в ЦБ подчеркивали, что доля международных платежных систем в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Отмечалось, что присутствие Visa и Mastercard на рынке теряет смысл.

Спустя несколько месяцев генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир") Дмитрий Дубынин заявил, что карты данных платежных систем фактически перестали существовать на российском рынке. Они больше не несут никакой ценности для держателей, так как не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности.

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