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04 сентября, 11:39

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ТАСС: Уиткофф и Кушнер сначала посетят Москву, а затем отправятся в Киев

Уиткофф и Кушнер посетят Москву, а затем отправятся в Киев – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер сначала посетят Москву, а затем отправятся в Киев. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Ожидается, что в украинской столице они пробудут 5–6 сентября.

О возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев сообщалось в августе, однако поездку отложили по необъясненным причинам. Позже СМИ сообщили об активизации усилий американских переговорщиков по украинскому конфликту, однако в Кремле заявили об отсутствии конкретики.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно заявил, что визит американских представителей в Киев состоится в ближайшие дни. По его словам, украинская сторона уже определила предварительные даты и находится в постоянном контакте с США.

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