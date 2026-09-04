ТАСС: Уиткофф и Кушнер сначала посетят Москву, а затем отправятся в Киев

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер сначала посетят Москву, а затем отправятся в Киев. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Ожидается, что в украинской столице они пробудут 5–6 сентября.

О возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев сообщалось в августе, однако поездку отложили по необъясненным причинам. Позже СМИ сообщили об активизации усилий американских переговорщиков по украинскому конфликту, однако в Кремле заявили об отсутствии конкретики.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно заявил, что визит американских представителей в Киев состоится в ближайшие дни. По его словам, украинская сторона уже определила предварительные даты и находится в постоянном контакте с США.