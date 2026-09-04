Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Домодедово

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Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропортов Домодедово и Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Актуальный статус перелета можно уточнить с помощью онлайн-табло.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводились в аэропорту Жуковский. Тем не менее спустя время воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.