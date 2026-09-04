Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково

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Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что ведомство ежедневно взаимодействует со спецслужбами и министерством обороны для обеспечения безопасности гражданской авиации.

По его словам, на все угрозы находятся решения, работа в этом направлении идет постоянно. Никитин также подчеркнул, что угрозы гражданской авиации со стороны террористов допущены не будут.