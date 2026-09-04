Захарова: РФ готова к контактам по Украине, но дело в реализации договоренностей

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Россия готова к контактам по Украине, однако ключевое значение имеет реализация возможных договоренностей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда в них участвует. Российская сторона готова к будущим контактам, однако есть важный нюанс: дело не только в словах, а в конкретной реализации того, о чем договаривались.

Захарова подчеркнула, что Россия со своей стороны ни разу никого не подводила.

Ранее Владимир Путин заявил, что видит шанс на урегулирование украинского конфликта. При этом президент подчеркнул, что договориться между собой должны именно Россия и Украина.

По его словам, контакты Москвы и Киева продолжаются, прежде всего по линии спецслужб. Однако трудно сказать, насколько это ведет к мирному соглашению.