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03 сентября, 22:04

Политика

Трамп заявил, что добьется завершения конфликта на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу GB News.

"Думаю, мы этого добьемся", – сказал Трамп.

Также американский лидер ответил на вопрос о возможном приглашении Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами 14–15 декабря. По словам Трампа, он пока не рассматривал этот вопрос.

Ранее Путин заявил, что на урегулирование по Украине есть шанс. При этом глава государства подчеркнул, что договориться между собой должны именно Киев и Москва. По словам президента, контакты сторон продолжаются, прежде всего по линии спецслужб.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании украинского конфликта пока нет. Причиной он назвал позицию Киева.

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