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03 сентября, 21:02

Политика

США ввели санкции против внука Рауля Кастро

Фото: ТАСС/AP/Ramon Espinosa

Минфин США включил в санкционный список внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пять кубинских компаний, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Ограничения введены против Фиделя Эрнесто Кастро Калиса, а также Внешнеторгового банка Кубы, компаний Comercial Cupet, Nicarotec, Abapet и Cexni.

США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление на островное государство.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о продлении торгового эмбарго против Кубы еще на один год. Действие ограничительных мер продлевается до 14 сентября 2027 года.

В июне Трамп заявил, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. По словам главы Белого дома, у Штатов имеются хорошие планы в отношении этой страны.

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