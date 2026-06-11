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Политика

Пентагон допустил похищение президента Кубы Диас-Канеля

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля является одним из возможных вариантов действий для США. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Он добавил, что конечное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Хегсет призвал Кубу воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону.

"Мы настоятельно призываем их не идти в этом направлении, которое лишь создаст угрозу, которую Соединенным Штатам, возможно, придется устранять, у нас для этого есть все необходимые средства", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. По его словам, у США "очень хорошие планы" в отношении этой страны. Трамп заявил, что ему придется избавиться от "жестокого и очень неприятного режима".

По данным СМИ, президент США вместе со своей командой рассматривает как дипломатические, так и военные сценарии для дальнейших действий на Кубе. Тем временем Штаты продолжают политику ограничений, включая блокирование поставок энергоресурсов и расширение санкционных списков.

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