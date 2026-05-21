Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 18:20

Политика

Песков предупредил о катастрофических последствиях блокады Кубы

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Блокада Кубы со стороны США носит беспрецедентный характер и имеет катастрофические гуманитарные последствия для простых людей на острове. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прибытие авианосной ударной группы ВС США в Карибское море.

"Конечно, дальнейшая "игра мускулами" в виде этой армады и так далее лишь способны ухудшить положение жителей", – уточнил политик.

Вместе с тем Кремль не одобряет насильственные методы давления, применяемые Вашингтоном в отношении высших руководителей государств, указал Песков, говоря о выдвинутых Соединенными Штатами обвинениях против бывшего главы Кубы Рауля Кастро.

Американский лидер Дональд Трамп объявил Кубу следующей целью США после завершения конфликта в Иране. Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва считает, что глава Белого дома не планирует вооруженной интервенции или полномасштабного нападения на остров.

Кроме того, Вашингтон выдвинул обвинения Кастро и нескольким другим лицам по делу о сговоре с целью убийства американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

В случае признания виновными Кастро и других фигурантов им грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

Новости мира: беспилотники-шпионы ВВС США начали следить за Кубой

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика