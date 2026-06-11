Собянин сообщил об отражении атаки уже 72 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Атаки дронов на столицу продолжаются с 8 июня. На данный момент над городом сбито уже 72 беспилотника.

На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент публикации все четыре аэропорта принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами.