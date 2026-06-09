09 июня, 17:36Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры безопасности ввели из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.
Аналогичные ограничения действуют в аэровокзалах Внуково и Шереметьево. Они тоже принимают и отправляют рейсы по согласованию.
Ранее Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще двух вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с понедельника, 8 июня, силы ПВО уничтожили 24 беспилотника.