Силы ПВО ликвидировали 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали 140 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа сбиты над Курской, Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской, Орловской областями, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее перевалочный комплекс загорелся в Новороссийске в результате атаки вражеского беспилотника. На место оперативно прибыли огнеборцы.

В итоге огонь удалось ликвидировать. В тушении были задействованы 130 человек и 39 единиц техники. Пострадавших нет.

