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09 июня, 09:32

Происшествия

Мирошник сообщил о гибели 43 россиян при ударах ВСУ за неделю

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

За неделю 43 россиянина погибли при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его информации, ранения получили 234 человека, в том числе 18 детей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР). При этом 94% от общего числа пострадавших жителей получили увечья при налетах украинских беспилотников.

Мирошник уточнил, что в нарушение норм международного гуманитарного права ВСУ на неделе атаковали медучреждения. В частности, при сбросе снаряда с тяжелого гексакоптера на территории Каменско-Днепровской центральной районной больницы в Запорожской области повреждены пищеблок, котельная и наземный газопровод.

Более того, украинские войска при помощи дронов дистанционно минировали территории российских регионов: при детонации взрывных устройств в ДНР погибли двое мужчин, ранения получила женщина. В Курской области мирный житель лишился стопы, наступив на взрывное устройство, а в Херсонской области мужчина погиб при срабатывании мины, еще трое получили травмы.

Ранее сообщалось, что мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после атаки ВСУ. По нему проехать нельзя, на место ЧП прибыли сотрудники профильных служб. Глава Херсонской области Владимир Сальдо рекомендовал водителям проезжать через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".

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