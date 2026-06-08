ВС РФ уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар нанесли операторы беспилотных систем с применением дрона "Герань".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские десантники 98-й дивизии ликвидировали разветвленную систему подземных тоннелей, которую ВСУ использовали для скрытных перемещений и ударов в тылу.

Противник применял "кротовую тактику" – ходы были обнаружены с помощью дронов. Для уничтожения укрытий были задействованы термобарические боеприпасы.