Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 20:23

Политика

ВС РФ уничтожили патрульный катер ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар нанесли операторы беспилотных систем с применением дрона "Герань".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские десантники 98-й дивизии ликвидировали разветвленную систему подземных тоннелей, которую ВСУ использовали для скрытных перемещений и ударов в тылу.

Противник применял "кротовую тактику" – ходы были обнаружены с помощью дронов. Для уничтожения укрытий были задействованы термобарические боеприпасы.

Читайте также


политика

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика