30 мая, 18:08

Российская армия уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия уничтожила сеть "кротовых нор" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обнаружить и ликвидировать разветвленную систему подземных туннелей противника удалось штурмовым группам 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр".

Изначально с помощью дронов солдаты зафиксировали активность украинских военных в районе лесопосадок на ореховском направлении. Оказалось, что противник использует "кротовую тактику" – сеть замаскированных подземных ходов для скрытного перемещения резервных групп и внезапных атак в тылу российских подразделений.

Для нейтрализации врага в этих подземных укреплениях, которые российские военные также называют "лисьими норами", было принято решение использовать термобарические боеприпасы.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурмовики Ивановского соединения ВДВ незаметно подошли к входам в туннели, после чего установили инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных ходов. В результате по всему периметру укрепленного узла прогремела мощная серия взрывов.

"Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта", – пояснили в Минобороны.

Вместе с тем, продолжили в министерстве, российские военные перехватили переговоры украинских командиров, в которых обсуждался провал обороны одного из опорных пунктов и значительные потери среди личного состава. Это свидетельствует о потере ВСУ контроля над стратегически важным перекрестком траншей.

В ходе другой операции операторы дронов группировки "Восток" сорвали попытку массированного применения беспилотной авиации противника на Запорожском направлении.

Бойцам удалось уничтожить разведывательные дроны самолетного типа Fly Eye, "Лелека" и "Домаха", которые противник использовал для корректировки артиллерийского огня и наведения. Помимо этого, в воздушном пространстве были поражены тяжелые ударные гексакоптеры типа "Баба-яга".

Сюжет: Спецоперация на Украине
