Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца дня

Кратковременный дождь, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы и до 21:00. Об этом сообщила пресс-служба столичного компекса городского хозяйства.

Аналогичное предупреждение выпустило управление МЧС по Москве. По его данным, такая погода прогнозируется и в Подмосковье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 21:00 31 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза", – говорится в сообщении.

На фоне ожидаемой непогоды водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о пройденном пике холодной волны в Москве. По данным синоптика, столичный регион останется под влиянием периферии теряющего силы и заполняющегося циклона. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.

