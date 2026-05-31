Собянин: пять новостроек было возведено по программе реновации меньше чем за год

Пять новых домов по программе реновации в столице возведено меньше чем за год. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

В частности, новостройку на Сходненской улице сдали за 8 месяцев, на Оренбургской улице – почти за 7, новые дома на улицах Мироновской и Чапаева возвели за 11 месяцев, а жилой комплекс на улице Гарибальди оказался завершен за рекордные 6,5 месяца.

"Раньше строительство жилья занимало около 2–2,5 лет. Теперь специалисты возводят надежные здания гораздо быстрее благодаря современным технологиям – префабам и крупномодульному строительству", – добавил Собянин.

По словам градоначальника, элементы домов собирают непосредственно на производстве. Это позволяет исключить фактор агрессивной внешней среды, так как монтаж конструкций и их отделка проходят в заводских условиях. Кроме того, можно отдать часть задач роботам, оптимизировать процессы и снизить число шумных работ на стройплощадке.

"Каждый сборный элемент проходит строгий контроль качества на всех этапах производства. Новостройки по программе реновации почти на 100% возводятся из отечественных строительных материалов, не уступающих импортным аналогам", – добавил мэр столицы.

В целом при помощи этих технологий в Москве возвели уже свыше 100 жилых домов.

Ранее стало известно, что в Москве освободили 24 площадки площадью более 430 тысяч квадратных метров для строительства домов по программе реновации с начала года. Специалисты демонтируют расселенные дома, а на их месте сделают площадки для новостроек. Участники программы переедут в новые квартиры в том же районе, где располагалось их старое жилье.

