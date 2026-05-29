Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы

Реализация программы реновации продолжается на севере Москвы. В частности, новый жилой комплекс построили на улице Онежской в Головинском районе, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

ЖК возведен по индивидуальному проекту. В доме имеются квартиры с улучшенной отделкой, а на прилегающей территории обустроены зоны отдыха, спортивная и детские площадки. В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники, парк "Дружба" и Кронштадтский сквер. Также рядом с комплексом расположена станция Моссельмаш МЦД-3.

"Головинский – активно развивающийся район на севере Москвы. Для удобства жителей обновляем и строим новые социальные и транспортные объекты, благоустраиваем парковые территории", – написал мэр.

Он напомнил, что в столице уже провели комплексную реконструкцию филиала № 1 поликлиники № 45 и начали обновление школы № 1315 на Авангардной улице. Кроме того, в Головинском районе появилось наземное метро.

Специалисты обустраивают там удобные подходы и подъезды к МЦД, создают комфортную среду для местных жителей. В настоящее время идет благоустройство территории около Головинских прудов, где к этому купальному сезону откроется зона отдыха.

Ранее в Москве освободили 24 площадки площадью более 430 тысяч квадратных метров для строительства домов по программе реновации. Они появятся на месте расселенных зданий старого жилого фонда. Площадки расположены в семи округах столицы: на востоке их 8, 5 – на северо-востоке, по 3 – на юге и западе.