Заселение новостройки на улице Бегичева завершается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершается заселение новостройки на улице Бегичева, дом 2 по программе реновации. Город предложил комфортные квартиры 300 жителям двух старых пятиэтажек на Стандартной улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это вторая новостройка, переданная под заселение участникам программы в Алтуфьевском районе. В первом жилом комплексе – одном из самых крупных, построенных по программе реновации, – столица предложила равнозначные квартиры москвичам из 20 старых домов. В целом переселение в районе затронуло почти половину домов, включенных в действующую программу реновации: 22 из 50.

Новостройка на улице Бегичева расположена в районе с развитой социальной инфраструктурой: неподалеку есть детские сады и школы, медицинские учреждения, магазины, предприятия сферы услуг и автобусная остановка.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, жители корпусов 1 и 2 дома 9 на Стандартной улице приступили к осмотру предложенных городом квартир 30 марта. На данный момент 285 человек уже сделали выбор, причем более 200 из них уже заключили договоры.

С оформлением всех необходимых для переезда документов помогают сотрудники департамента городского имущества, которые работают в центре информирования в доме 53, корпусе 2 на Алтуфьевском шоссе. Участники программы реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут записаться сперва на осмотр квартиры, а затем на заключение договора через суперсервис "Переезд по программе реновации".

Кроме того, новоселы после переезда смогут сохранить привычный образ жизни, поскольку расселяемые пятиэтажки расположены рядом с новостройкой. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в новостройке на Бегичева оборудовано 216 квартир общей площадью 12,9 тысячи квадратных метров.

Всего по программе реновации в Алтуфьевском районе новые квартиры с улучшенной отделкой получат свыше 3 тысяч семей. Делать ремонт в таких квартирах не потребуется. При этом сохраняется жилая площадь и количество комнат, а общая площадь оказывается больше благодаря более просторным кухне, прихожей, коридору и санузлам.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что подготовиться к переезду помогает общая инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Она содержит информацию о том, как организован переезд и какие документы нужны для оформления договора, а также дает доступ к ссылкам на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится персонализированная инструкция – под конкретную жизненную ситуацию.

С начала 2026 года услугой "Помощь в переезде" в рамках программы реновации воспользовались более 6 тысяч семей. При этом всего за время реализации программы помощью города для перевозки вещей воспользовались свыше 67,5 тысячи семей.