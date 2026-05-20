Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:15

Город

Жильцы 16 старых домов в Новогирееве переехали в новые квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жильцы 16 старых домов в Новогирееве переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает пресс-служба градостроительного комплекса.

Заммэра Москвы рассказал, что с 2023 года, когда начала реализовываться программа реновации в районе Новогиреево, под заселение было передано 5 новостроек. С этого момента около 1,2 тысячи семей перебрались из 16 старых домов в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Однако, по словам Ефимова, в одном здании еще не все переехали.

Всего по программе реновации в Новогирееве должны расселить 72 дома, благодаря чему новое жилье появится у еще более 16 тысяч человек. Переселение организовано волнами: после переезда жильцов в новостройки старые дома сносят, а освободившуюся территорию используют для возведения нового жилья и инфраструктурных объектов.

В столичном департаменте градостроительной политики уточнили, что после расселения жильцов 16 старых домов будут демонтированы. На их месте возведут новостройки с благоустроенными дворами. В подъездах специалисты смонтируют лифты, а также оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Для комфортного переезда город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услугу "Помощь в переезде" можно оформить с помощью портала mos.ru или в центре информирования по переселению.

Помимо этого, как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, на mos.ru в суперсервисе "Переезд по программе реновации" доступна инструкция, которая поможет подготовиться к переезду. В частности, жильцы смогут узнать, как происходит этот процесс и какие документы нужны. Также горожане могут настроить параметры, благодаря которым удастся ознакомиться со сценарием будущего переселения в зависимости от конкретной ситуации.

Ранее жилой дом по программе реновации возвели на Судостроительной улице на юге Москвы. Здание общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу Судостроительная улица, дом 5. Новостройка включает в себя 2 корпуса, в которых находится 240 квартир общей площадью свыше 14 тысяч "квадратов".

В доме есть подземный паркинг. На первых этажах находятся лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок. Во дворе сделали детские и спортивные площадки, а также зоны для спокойного отдыха. Все квартиры имеют улучшенную отделку и подключены ко всем коммуникациям. Кроме того, комнаты оборудованы датчиками дыма.

"Новости дня": в районе Люблино более 4,5 тыс семей переехали в новые дома по реновации

Читайте также


городреновация

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика