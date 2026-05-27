Daily Mail: в США мужчина купался в океане и нашел груз наркотиков

Фото: Getty Images/Kevin Carter

Мужчина, купавшийся у побережья в США, достал из океана сверток с наркотиками на миллионы долларов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел 18 мая на пляже Форт-Лодердейл во Флориде. Мужчина заметил в воде предмет, завязанный в брезент, и вытащил его на берег. Личность купальщика не раскрывается.

Видеозапись, на которой запечатлен момент вскрытия свертка, быстро распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, что внутри оказались аккуратно уложенные брикеты. После обнаружения содержимого мужчина сразу вызвал полицию.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, подтвердили, что изъятое вещество является наркотиком. На данный момент арестов не произведено, подозреваемые не установлены.

Согласно законам штата Флорида, любой, кто находит чужое имущество, обязан сообщить об этом, в противном случае нашедшему может грозить обвинение в краже. Стоимость обнаруженного груза оценивается в миллионы долларов, а точный вес и тип наркотического вещества станут известны после проведения экспертизы. В связи с инцидентом береговая охрана усилила патрулирование в этом районе.

Ранее упаковки с наркотическими веществами рыночной стоимостью около 40 миллионов лир, то есть почти 900 тысяч долларов, прибило к берегам турецкой провинции Анталья. Подозрительные предметы на берегу района Кешефли нашли сотрудники береговой охраны.