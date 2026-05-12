Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:31

Происшествия
Главная / Новости /

IHA: упаковки с наркотиками на 900 тыс долларов прибило к берегам Антальи

Упаковки с наркотиками на 900 тыс долларов прибило к берегам Антальи

Фото: 123RF.com/fotogigi85

Упаковки с наркотическими веществами рыночной стоимостью около 40 миллионов лир (почти 900 тысяч долларов. – Прим. ред.) прибило к берегам турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

По данным СМИ, подозрительные предметы на берегу района Кешефли нашли сотрудники береговой охраны. После проверок и взвешивания выяснилось, что речь идет о 40 килограммах марихуаны в водонепроницаемых упаковках.

По факту случившегося организовано расследование. В частности, эксперты пытаются установить маршрут, по которому груз попал на средиземноморское побережье.

Ранее американские военные нанесли авиаудар по лодке, которая якобы принадлежала наркотеррористам, в восточной части Тихого океана. В результате атаки были ликвидированы три преступника. При этом среди военнослужащих США пострадавших нет.

В пресс-службе Южного командования Вооруженных сил США заявили, что удар стал продолжением серии подобных операций против судов с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика