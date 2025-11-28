Форма поиска по сайту

28 ноября, 17:45

Происшествия

В Аргентине изъяли 82 тысячи ампул фентанила, от которого погибли 173 человека

Фото: 123RF.com/oasisamuel

Полиция Аргентины изъяла более 82 тысяч ампул медицинского фентанила, зараженного бактериальными примесями. Число погибших от него выросло до 173 человек, сообщает газета Nacion.

Обыски проходили в четырех провинциях. Расследование называют крупнейшей санитарной трагедией в истории страны.

Зараженные препараты поставляли компании HLB Pharma и Laboratorios Ramallo. Выяснилось, что из 154 тысяч доз около 45 тысяч уже были использованы в медицинских учреждениях Аргентины.

Фентанил назначался пациентам как анальгетик или анестетик, однако вместе с препаратом в организм людей попадали опасные бактерии. Они способны вызвать тяжелые заболевания, включая пневмонию, уточнила газета Pais.

В марте в немецком городе Франкфурт-на-Майне былазафиксирована вспышка употребления фентанила. По данным издания Bild, все больше местных жителей начали принимать этот опасный препарат, и ситуация постепенно выходила из-под контроля.

Местные власти, как отмечало СМИ, планировали организовать специальную конференцию, посвященную угрозе, а также обратиться за поддержкой к зарубежным экспертам.

