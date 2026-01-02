Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 11:10

Общество

Работающим пенсионерам в России после увольнения возместят пропущенные индексации

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная в 2016 году, возобновилась с 2025-го. Кроме того, неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их выплаты меньше этого уровня.

"Но если такой пенсионер работал, то доплаты у него не было. В случае увольнения ему такая доплата возобновляется – до прожиточного минимума", – пояснил собеседник агентства.

Помимо этого, уточнил парламентарий, всем работающим пенсионерам 1 августа делают перерасчет пенсии в сторону увеличения за счет тех дополнительных пенсионных баллов, которые были ими заработаны. Всего за год работающему пенсионеру могут начислить не более трех пенсионных баллов, что, по мнению Нилова несправедливо, так как общие правила позволяют россиянину заработать в течение рабочего года до 10 страховых баллов.

Ранее депутат ГД Екатерина Стенякина рассказала, что в этом году стоимость одного пенсионного балла, который граждане могут докупить для назначения страховой пенсии, составит 65,6 тысячи рублей. При этом максимально в 2026-м можно докупить 8,7 пенсионного балла.

Эксперты посоветовали россиянам откладывать деньги на пенсию

Читайте также


общество

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика