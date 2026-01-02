Работающим пенсионерам в России после увольнения возместят пропущенные индексации

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная в 2016 году, возобновилась с 2025-го. Кроме того, неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их выплаты меньше этого уровня.

"Но если такой пенсионер работал, то доплаты у него не было. В случае увольнения ему такая доплата возобновляется – до прожиточного минимума", – пояснил собеседник агентства.

Помимо этого, уточнил парламентарий, всем работающим пенсионерам 1 августа делают перерасчет пенсии в сторону увеличения за счет тех дополнительных пенсионных баллов, которые были ими заработаны. Всего за год работающему пенсионеру могут начислить не более трех пенсионных баллов, что, по мнению Нилова несправедливо, так как общие правила позволяют россиянину заработать в течение рабочего года до 10 страховых баллов.

Ранее депутат ГД Екатерина Стенякина рассказала, что в этом году стоимость одного пенсионного балла, который граждане могут докупить для назначения страховой пенсии, составит 65,6 тысячи рублей. При этом максимально в 2026-м можно докупить 8,7 пенсионного балла.