Глава НАПФ Беляков: копить на пенсию стоит при доходе выше прожиточного минимума

Фото: depositphotos/mizar_219842

Пенсионные накопления имеют смысл при любом доходе, превышающим прожиточный минимум. Об этом агентству "Прайм" заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

"Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", – пояснил эксперт.

По его словам, чем раньше получится начать копить на пенсию, тем лучше. Так быстрее сформируется привычка регулярно откладывать деньги, которые станут основой финансовой стабильности и позволят в будущем собрать значительные суммы. В противном случае, уточнил Беляков, несерьезное отношение к средствам может привести к проблемам с накоплениями даже при высоком доходе.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева рассказала, что отсутствие личного финплана и контроля за импульсивными покупками часто приводит к тому, что человеку приходится жить от зарплаты до зарплаты.

Специалист указала, что опасная ошибка заключается в том, что после начисления денег возникают ощущение их большого количества и чувство, что их можно спокойно тратить. Однако потом средств перестает хватать на что-то важное, из-за чего возникает стресс. Он, в свою очередь, становится триггером спонтанных покупок.