Эксперт Карпычева перечислила простые способы контролировать импульсивные покупки

Отсутствие личного финансового плана и контроля за импульсивными покупками часто приводит к тому, что приходится жить от зарплаты до зарплаты. Таким мнением с Москвой 24 поделилась независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

По ее словам, самая опасная финансовая ошибка заключается в том, что во время начисления зарплаты возникает ощущение большого количества денег, которые можно спокойно тратить. При этом, если впоследствии начинает не хватать на что-то важное, человек испытывает стресс, а он, в свою очередь, становится триггером спонтанных покупок. В итоге получается замкнутый круг.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Чтобы такого не происходило, надо составлять финансовый план на год. Причем фиксировать его важно именно на бумаге или в электронном виде, потому что удержать все в голове очень сложно. Отдельным блоком должны быть прописаны основные ежемесячные расходы: на проезд, еду, коммунальные услуги, детские кружки и так далее.

Далее надо записать все возможные крупные траты в течение года. Это могут быть оформление страховки на машину, оплата образования, отпуск. Важно прикинуть, сколько понадобится и какую сумму оптимально откладывать каждый месяц, чтобы сделать накопления, подчеркнула эксперт.

"Кроме того, советую отдельно выписать все крупные праздники в году (дни рождения близких, Новый год и так далее) и примерно подумать, сколько денег уйдет на их организацию и покупку подарков", – отметила Карпычева.

Финансовый план покажет, какая сумма зарплаты на самом деле неприкосновенна. Ее необходимо откладывать сразу, как только деньги поступили на счет. В итоге средств на свободные траты окажется не так много, но это поможет избежать дополнительных стрессовых ситуаций. В том числе не придется брать кредиты, которые лишь усугубят финансовое положение, подчеркнула эксперт.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Для кого-то очень важно иногда делать импульсивные покупки, чтобы как-то порадовать себя, получить быстрый дофамин. Возможно, стоит завести для этого отдельную строку расходов, чтобы процесс был контролируемым.

"Однако все же надо понимать, что такие покупки загоняют в психологическую ловушку и заставляют тратить заработанное на пустяки. Чтобы было легче от них отказаться, рекомендую составить список: как можно порадовать себя без денег. И конечно, важно хвалить себя за каждый обдуманный шаг при распределении финансов", – отметила Карпычева.

