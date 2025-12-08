Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 14:58

Транспорт

Ограничения введены на работу аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале заявил, что в аэропорту Владикавказа был объявлен режим "Ковер". По его словам, оперативный штаб работает круглосуточно, выполняя весь комплекс мероприятий для безопасности жителей республики и стратегических объектов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичном аэропорту Внуково в ночь на 8 декабря. Позже меры распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский.

Ближе к утру ограничения отменили во Внуково. Аэропорт вновь начал принимать на посадку и отправлять воздушные рейсы. Затем запреты сняли в Домодедово и Жуковском.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика