08 декабря, 14:58Транспорт
Ограничения введены на работу аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале заявил, что в аэропорту Владикавказа был объявлен режим "Ковер". По его словам, оперативный штаб работает круглосуточно, выполняя весь комплекс мероприятий для безопасности жителей республики и стратегических объектов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичном аэропорту Внуково в ночь на 8 декабря. Позже меры распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский.
Ближе к утру ограничения отменили во Внуково. Аэропорт вновь начал принимать на посадку и отправлять воздушные рейсы. Затем запреты сняли в Домодедово и Жуковском.