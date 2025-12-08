Ограничения введены на работу аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале заявил, что в аэропорту Владикавказа был объявлен режим "Ковер". По его словам, оперативный штаб работает круглосуточно, выполняя весь комплекс мероприятий для безопасности жителей республики и стратегических объектов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичном аэропорту Внуково в ночь на 8 декабря. Позже меры распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский.

Ближе к утру ограничения отменили во Внуково. Аэропорт вновь начал принимать на посадку и отправлять воздушные рейсы. Затем запреты сняли в Домодедово и Жуковском.

