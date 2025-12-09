Певица Татьяна Буланова поступила в вуз Минска

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову приняли в Институт современных знаний имени А. М. Широкова в Минске. Об этом сообщил первый проректор вуза Владислав Кадира в беседе с агентством БелТА.

Исполнительница, поступившая на заочную форму обучения с индивидуальным планом, выбрала специальность "музыкальное искусство эстрады". Ее обучение будет длиться 5 лет.

"Подготовка по данной специальности осуществляется кафедрой художественного творчества и продюсерства. По окончании обучения ей будет присвоена квалификация "артист, руководитель творческого коллектива, преподаватель", – уточнил Кадира.

Он раскрыл, что Буланова подала документы еще в ноябре, после чего была зачислена на первый курс. По уточнению первого проректора, поступление для иностранных граждан осуществляется по результатам собеседования на знание русского языка и истории, без вступительных экзаменов.

При этом заочная форма была обязательным условием, поскольку у певицы плотный гастрольный график, не позволяющий ей часто приезжать на занятия.

"Но два раза в год на сессиях обещала быть как прилежная студентка", – добавил Кадира.

Индивидуальная программа, которую выбрала артистка, предполагает самостоятельное изучение некоторых дисциплин, а также обязательную сдачу всех курсовых работ, рефератов, зачетов и экзаменов.

"Я спрашивал у Татьяны Ивановны, почему она выбрала наш вуз. Она призналась, что долго присматривалась к нашему учреждению образования", – поделился первый проректор.

В частности, Буланова обратила внимание на преподавательский состав, включающий ведущих экспертов в области эстрадного искусства, известных музыкантов, исполнителей, композиторов и аранжировщиков. Среди них Кадира выделил народного артиста Белоруссии Николая Скорикова.

Помимо этого, российская исполнительница познакомилась с выдающимися выпускниками вуза, в том числе с победительницей "Славянского базара" в 2022 году Анной Трубецкой и белорусской певицей Александрой Гайдук.

"После этого Татьяна Буланова приняла решение поступить к нам", – подытожил первый проректор.

В июне текущего года Буланова попала в Книгу рекордов России. Она записала больше всех песенных дуэтов в истории российской эстрады.

В материалах реестра книги отмечалось, что за всю карьеру исполнительница записала в сотрудничестве с другими артистами и музыкантами 114 песен. Среди известных имен числятся Михаил Боярский ("Любовь"), Кай Метов ("Прощай, моя любовь") и Филипп Киркоров ("Анисья"), а также многие другие.

