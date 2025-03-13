Певица Татьяна Буланова рассказала о переменах в семейной жизни

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сын певицы Татьяны Булановой Александр, которому 31 год, переехал к ней. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на артистку.

Старший сын певицы родился в первом браке с продюсером Николаем Тагриным. По данным издания, до недавнего времени он жил один в квартире, которую ему приобрела мать в Санкт-Петербурге.

"Да, старший сын сейчас живет с нами. У нас получается смена по квартирам. Мы еще не поменялись, но уже в процессе", – рассказала Буланова.

Артистка также отметила, что редко видится со своим супругом Валерием Рудневым из-за гастролей.

"И ничего не поделаешь. Но он знал, на ком женился. На самом деле у нас все замечательно!" – сказала певица.

Ранее заслуженная артистка России Галина Беляева, известная по роли в фильме "Мой ласковый и нежный зверь", нашла родственников спустя 40 лет. Она узнала о своем отце, когда ей уже было больше 40 лет: ее супруг Сергей Дойченко обратился в специальную службу и разыскал Виктора Беляева. Кроме того, артистка нашла своих троюродную сестру, троюродных племянников и внуков.

