Волочкова заявила, что жена экс-супруга ненавидит ее дочь

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что жена бывшего супруга ненавидит ее дочь Ариадну. Об этом артистка рассказала в беседе с Voice.

По словам балерины, у Ариадны плохие отношения с женой экс-мужа Игоря Вдовина Еленой Николаевой, в его семье дочь является чужой.

"Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было", – отметила она.

Как подчеркнула Волочкова, свадьба Ариадны необходима для формальности, а для дочери это будет "посиделка с чужими ей людьми".

"Там же цыганский табор целый – бабушки, братья, сестры, племянники. Ариша сказала, что ей нужно посидеть с ними для формальности, а саму свадьбу она захотела сделать в мамином стиле", – добавила артистка.

Ранее Волочкова рассказала, что планирует потратить на свадьбу дочери Ариадны минимум 10 миллионов рублей. По данным СМИ, торжество пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, аренда которого обойдется в 2 миллиона рублей. Как рассказала балерина, свадьба ее дочери состоится 26 апреля.

