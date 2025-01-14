Балерина Волочкова: богатые люди часто несчастны из-за духовной бездны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что состоятельные люди часто несчастны из-за духовной бездны, сообщает News.ru.

"Многие люди, даже те, которые очень сильно богаты финансово, находятся в такой бездне духовной. И нуждаются именно в человеческом внимании", – подчеркнула артистка.

По словам балерины, богатым мужчинам бывает довольно трудно найти женщину, "которая будет с ними именно по душе, а не по финансовой составляющей".

Ранее Волочкова рассказала, как относится к запрету на алкоголь на Мальдивах. По словам балерины, у нее нет проблем с тем, что на Мальдивах запрещен провоз спиртных напитков.

Она уточнила, что спиртное забирают на границе и "оставляют благородно в сейфах", где потом туристы могут забрать алкоголь обратно и "увезти с собой в Москву или куда-то, откуда летят". При этом она отметила, что в данный момент не пьет спиртное, поэтому не испытывает трудностей со сложившейся ситуацией.