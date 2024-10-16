Балерина Волочкова: алкоголь на Мальдивах забирают на границе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с тем, что на Мальдивах запрещен провоз алкоголя. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Волочкова уточнила, что спиртное забирают на границе и "оставляют благородно в сейфах", где потом туристы могут забрать алкоголь обратно и "увезти с собой в Москву или куда-то, откуда летят". При этом она отметила, что в данный момент не пьет спиртное, поэтому не испытывает трудностей со сложившейся ситуацией.

Однако, несмотря на запрет, российские туристы находят новые схемы обхода, так как в республике употреблять алкоголь можно лишь в специально отведенных местах – отелях с системой "все включено" или мини-барах на их территории, где средняя стоимость одной бутылки вина составит от 12 до 60 тысяч рублей.

Между тем телеграм-канал Shot сообщал, что россияне используют мягкие канистры, детский сок, бутылочки из-под шампуня, а также пакеты для жидкостей с маркетплейсов для провоза и употребления алкоголя на Мальдивах. Эти емкости в аэропорту считываются как одежда.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рекомендовала россиянам не пить алкоголь в отпуске для борьбы с акклиматизацией. Также она Ярцева призвала использовать мелатонин, который может вернуть человека к местному режиму. По ее словам, спать необходимо до полуночи, желательно в 22:00, так мелатонин быстрее приведет человека в норму.

