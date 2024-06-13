Нарколог Холдин рассказал о правилах употребления алкоголя в отпуске

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Употребление алкоголя в отпуске не должно становиться бесконтрольным. О том, как не испортить свой отпуск его чрезмерным употреблением, рассказал в беседе с "Радио 1" главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Эксперт рекомендовал не начинать каждое утро с алкогольного напитка. Специалист связал это с тем, что употребление алкоголя на протяжении всего дня приведет к тому, что к вечеру человеку будет тяжело стоять на ногах.

Холдин также подчеркнул, что алкоголь остается ядом для организма, опасность которого на фоне курортной жары и купания возрастает. Нарколог пояснил, что в состоянии опьянения при таких условиях человек начинает хуже контролировать ситуацию, что может привести к несчастным случаям.

"Не стоит за отпуск пытаться изучить весь бар отеля, когда есть столько безвредных способов занять себя – это и прогулки, и экскурсии, йога, аквааэробика, водные виды спорта, спортзалы: все это в распоряжении отдыхающих", – обратил внимание эксперт.

Он также подчеркнул, что человек нуждается в отпуске, чтобы успеть восстановить силы и здоровье, а алкоголь может только испортить отдых.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание, что по прошествии первой половины 2024 года в стране не было зафиксировано снижения потребления алкоголя. Он подчеркнул, что в этих целях необходимо применять системный подход, который сможет в целом повысить приверженность россиян к здоровому образу жизни.