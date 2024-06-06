Мурашко: снижение потребления алкоголя в РФ в этом году пока не отмечается

Фото: depositphotos/Sonar

Снижение потребления алкоголя в РФ в первые месяцы 2024 года пока не отмечается. Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что для снижения потребления алкоголя необходим системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни.

Ранее правительство России приняло решение по продлению эксперимента по маркировке импортного алкоголя до 31 мая 2026 года. Поправки также предполагают дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте.

Диетолог Елена Соломатина напоминала, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.