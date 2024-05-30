МВД предложило ограничить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах

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МВД предлагает установить предельное количество алкогольной продукции, которое пассажир сможет приобрести в duty free, сообщает газета "Известия".

Так ведомство ответило на запрос депутатов на готовящийся к первому чтению законопроект, позволяющий торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов.

В министерстве внутренних дел напомнили, что в 2021–2023 годах перевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров перевозки с пассажирами из-за нарушений таких статей КоАП, как "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Непосредственно с самолетов по инициативе компаний сняли почти 4,9 тысячи человек. Практически все случаи связаны с деструктивным поведением пассажиров из-за распития алкоголя. Общее количество хулиганств в состоянии опьянения на бортах за этот период превышает 11,9 тысячи.

С учетом этого МВД предложило главе комитета по экономической политике Максиму Топилину дополнительно проработать механизм продажи спиртного в магазинах duty free на внутренних рейсах.

В частности, предлагается рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешенного к приобретению одним пассажиром. Также предлагается лишить покупателей возможности тут же употребить спиртное.

Ранее Минфин РФ подготовил законопроект, разрешающий продажу алкоголя в магазинах аэропортов для пассажиров, которые совершают перелеты по России.

Согласно документу, владельцы магазинов беспошлинной торговли могут до 30 июня 2026 года осуществлять продажу алкогольных напитков в залах ожидания внутренних рейсов и в залах выдачи багажа аэропортов РФ. Однако продаваться алкогольная продукция будет по особым требованиям.