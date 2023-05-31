Минфин подготовил проект о продаже алкоголя в магазинах в аэропортах для летающих по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин РФ подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ разрешает владельцам магазинов беспошлинной торговли до 30 июня 2026 года продавать алкогольную продукцию в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов. При этом к такой продаже будут установлены особые требования.

В прошлом году Госдума сразу во всех чтениях приняла закон, разрешающий магазинам duty free продавать товары пассажирам, которые направляются в страны Евразийского экономического союза, куда, помимо РФ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В российском таможенном законодательстве содержалась норма, исключающая такую возможность для вылетающих из РФ. Принятый документ это несоответствие устранил. Закон был разработан и внесен на рассмотрение правительством РФ. Он нацелен на обеспечение развития российской экономики в условиях санкций, а также создание равных конкурентных условий для магазинов duty free в России и других странах ЕАЭС.