Кабмин направит 17 млрд рублей из ФНБ на покупку облигаций трех авиакомпаний РФ

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Правительство РФ направит 17 миллиардов рублей из ФНБ на покупку облигаций трех российских авиакомпаний. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

В частности, на покупку облигаций авиакомпании "Сибирь" предусмотрено более 13,7 миллиарда рублей, "Авроры" – около 366 миллионов рублей, в свою очередь, "Уральских авиалиний" – около 3 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российские аэропорты обратились к правительству за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов до конца 2023 года.

По словам совладельца и председателя совета директоров аэропорта Внуково Виталия Ванцева, данная мера позволит аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных.

Кроме того, в России обсуждают создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах.

Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им деньги за билеты.

До этого аэропорт Внуково сообщил о сокращении 149 сотрудников компании, что составляет менее 5% персонала, из-за сложившейся ситуации в сфере гражданской авиации. Также закрыт прием на работу, введен режим простоя и предложен режим неполного рабочего времени из-за сниженной загрузки.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

