Аэропорты попросили власти РФ разрешить duty free на внутренних рейсах

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Российские аэропорты обратились к правительству за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов до конца 2023 года. Об этом сообщает РБК.

По словам совладельца и председателя совета директоров аэропорта Внуково Виталия Ванцева, данная мера позволит аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных.

Как уточняется в материале, инициатива рассматривалась на встрече вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнес-объединений и не вызвала возражений.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах.

Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им деньги за билеты.

До этого аэропорт Внуково сообщил о сокращении 149 сотрудников компании, что составляет менее 5% персонала, из-за сложившейся ситуации в сфере гражданской авиации. Также закрыт прием на работу, введен режим простоя и предложен режим неполного рабочего времени из-за сниженной загрузки.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

