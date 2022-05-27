Аэропорт Сочи начнет работать как транзитный хаб с 1 июня

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Сочинский аэропорт с 1 июня начнет работать как транзитный трансферный центр. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы группы компаний "Аэродинамика" Виталия Коренюгина.

"Раньше Сочи был конечной точкой полетов: люди <...> приезжали, получали багаж и шли отдыхать на море. В рамках работы южного хаба возникла необходимость пересадки пассажиров и создания трансферной зоны и перегрузки багажа, не выдавая его", – объяснил Коренюгин.

По его словам, с этой целью в воздушной гавани была отлажена система транзита багажа без его выдачи пассажирам. Он уточнил, что данная технология применялась в аэропорту в период Олимпийских зимних игр в 2014 году, а сейчас ее просто восстановили.

Ранее Росавиация продлила введенный 24 февраля режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. До 31 мая самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

