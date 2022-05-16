Аэропорты РФ хотят использовать старое иностранное оборудование для досмотра – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ассоциация "Аэропорт", которая объединяет Домодедово, Пулково, "Аэропорты Севера", объекты Дальнего Востока и 30 других, обратилась в Минтранс с просьбой разрешить им не списывать старое иностранное оборудование для досмотра пассажиров. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным ассоциации, сейчас российские аэропорты испытывают проблемы с эксплуатацией технических средств досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа, грузов и почты. Производитель устанавливает срок эксплуатации иностранного ТСД в пределах 10 лет, после чего их нельзя законно использовать. При этом во многих аэропортах страны эти сроки истекут в ближайшее время.

В обращении на имя министра транспорта Виталия Савельева отмечается, что 90% российских аэропортов оснащены иностранным оборудованием из-за отсутствия необходимого количества отечественных ТСД. В настоящее время иностранные устройства из США, Великобритании, Германии и Финляндии заменить невозможно из-за введенных санкций.

"Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам", – говорится в обращении.

В ассоциации добавили, что переоснащение аэропортов отечественными ТСД займет не менее 5 лет. Поэтому представители организации предложили вернуть практику продления ресурсов, которая проводилась до 2016 года.

Однако ряде аэропортов подчеркнули, что данная мера не остановит устаревание оборудование и выход его из строя. В ГК "Аэродинамика", объединяющей аэропорта Сочи, Краснодара и Анапы, назвали эту инициативу бессмысленной. В компании отметили, что пока необходимости в продлении сроков эксплуатации нет, а в будущем замену можно будет найти на азиатских и отечественных рынках.

Ранее в Росавиации отметили, что перерегистрация самолетов из иностранных реестров в российский не повлечет за собой снижения безопасности авиаперелетов. Этот вопрос постоянно контролируют авиационные власти. Кроме того, российское законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации.

