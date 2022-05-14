"Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей. Как заявили в самой авиакомпании, воздушные суда уже перевели в российский реестр.

Теперь перевозчик может смело планировать рейсы, например, на Мальдивы, в Турцию, без опасений, что за границей его самолеты арестуют из-за санкций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.