Санитайзеры начали убирать со станций метро Москвы, МЦК и МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На станциях общественного транспорта Москвы начали демонтировать стойки с санитайзерами. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Пассажиры почти перестали пользоваться санитайзерами – частота использования аппаратов снизилась в десятки раз. Поэтому мы решили постепенно убирать санитайзеры со станций метро, МЦК и МЦД", – указали в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что первыми будут убраны наименее востребованные стойки. При этом в ведомстве напомнили, что в столице сохраняется усиленная дезинфекция транспорта и инфраструктуры. На станциях уборка проводится каждые два часа, в вагонах – до 2 раз в сутки.

14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в Москве из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

За последние сутки в Москве госпитализировали 149 человек с COVID-19. Выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом.

